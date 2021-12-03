Мілевського звинуватили у пияцтві

Відомий український нападник поділився у соцмережах фото, яке фоловери розкритикували, повідомляє Сьогодні.

Артем Мілевський, який раніше виступав за київське Динамо, останнім часом все частіше публікує фото з ресторанів.

Підписники Мілі запідозрили його у пияцтві:

"А очі вже сяють".

Схоже, саме тому свіже фото спортсмен зробив у окулярах, щоби не було видно очей.

Але й тут не обійшлося без хвилі хейту з боку фанів:

"Вже накидався, точно".

"Ексмільйонер, що залишився без квартири. Шкода бачити, як такі хороші колишні футболісти сидять на лавці на Оболоні і у них немає на цигарки" , – написав один із фоловерів.

До того ж Артем поділився фото із загадковим написом:

"Залишитися людиною. І не бути жлобом" , – написав Артем.

Ймовірно, Мілевський натякає на те, що треба жити на втіху і не економити на собі. Чого в принципі дотримується. Відпочинок у Туреччині, Дубаї та Куршавелі – звичайна для нього справа.

Після завершення своєї спортивної кар'єри він почав вести свій YouTube канал. І нещодавно записав інтригуюче відео, де розповів про повернення у футбол.