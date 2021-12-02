Арахамія пояснив, навіщо потрібні прямі переговори з РФ

Прямі переговори з керівництвом Російської Федераії означатимуть визнання країни стороною конфлікту на сході України. ﻿Про це сказав народний депутат України, глава фракції "Слуга народу" в українському парламенті Давид Арахамія у ефірі програми "Право на владу" у четвер, 2 грудня, повідомляє Обозреватель.

Так він прокоментував заяву українського президента Володимира Зеленського про те, що Україна не зможе зупинити війну на Донбасі без прямих переговорів із Росією.

"Прямі перемовини – це рішучий крок, бо РФ завжди намагається уникнути їх (переговорів. – Ред.). Вони кажуть: сідайте з ватажками невизнаних республік, вони сторона конфлікта, а ми жодного відношення не маємо. Але у нас є тисячі документованих доказів, переданих міжнародними партнерами, що РФ фінансує це (війну на Донбасі. – Ред.). У бюджеті оцінюється утримання окупованих територій від 2 мільярдів доларів на рік. Також вони надсилають допомогу у вигляді зброї" , – сказав нардеп.

Таке рішення, за його словами, було ухвалено після того, як стало зрозуміло: Мінські домовленості не працюють.

Давид Арахамія. Джерело: Скриншот

"Усі розуміють, що Мінські домовленості не мають жодного руху. Ми зробили усе, що могли – розведення, відкриття КПВВ, обміни полоненими. Це усе важливо, але це не те, чого чекає більшість людей. Вони хочуть побачити справжній рух" , – зазначив Арахамія.

Політик наголосив: Росія намагається дипломатичним шляхом зробити так, щоб її не визнали стороною конфлікту.