Бутусов оцінив можливість вторгнення Росії

Імовірність повномасштабного військового наступу Росії в Україну оцінив у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" журналіст Юрій Бутусов, повідомляє Україна 24.

"Я не хотів би, щоб ми лякали українців величезними цифрами. Я вважаю, що розрахунки мають бути пов'язані з конкретними розрахунками бойових дій. На мій погляд, зараз такий сценарій, коли вся Росія підніметься і вони всі кинуть проти нас, і будуть бити по містах, по всьому, малоймовірний. Але військова складова — це лише одна зі складових цієї війни. Війна ведеться у політиці, економіці, інформаційній сфері, військовій сфері. Виходячи з оцінки політичної обстановки, я думаю, що для сценарію великих повномасштабних наступальних дій на всьому фронті зараз немає передумов" , — сказав він.

При цьому Бутусов попередив, що можливе загострення бойових дій на Донеччині.