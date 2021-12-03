"Нацкорпус" анонсував безстрокову акцію до перевиборів президента

Акція, розпочата 1 грудня на Майдані у Києві під назвою "Захисти Україну – зупини переворот", буде безстроковою до повного виконання вимог організаторів, повідомляє Сьогодні.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1 заявив голова центрального штабу "Національного корпусу" Максим Жорін.