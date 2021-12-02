Польща веде переговори щодо розміщення військ НАТО на кордоні

Польща веде переговори, щоб у разі потреби війська НАТО були розміщені в країні на кордоні з Білоруссю. Про це заявив представник президентської канцелярії Петро Чвік, повідомляє Корреспондент.

"Ведуться попередні переговори, щоб у разі потреби підрозділи НАТО підтримали наші підрозділи на польсько-білоруському кордоні" , - сказав в інтерв'ю Польському радіо Чвік.

За словами Чвіка, міграційна криза на кордоні з Білоруссю є політичною, і її метою є спроба "дестабілізувати ситуацію на кордоні між Білоруссю та Євросоюзом".

Петро Чвік додав, що будівництво захисної стіни завершиться до середини 2022 року. Її передбачається оснастити датчиками руху і камерами спостереження.