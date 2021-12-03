3 грудня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день людей з обмеженими можливостями, Всесвітній день комп'ютерної графіки, Міжнародне свято в'язаного жилета, День Народження SMS, Міжнародний день боротьби з пестицидами, День подяки бармену, Міжнародний день баскської мови, День "Зробіть подарунок", повідомляє УНІАН.

На Кубі - День латиноамериканської медицини, в США - День даху над головою, День м'ятного лате, П'ятниця штучного хутра, День запіканки зі стручкової квасолі, День "Давай обіймемося", в Індії - День адвоката, в Уругваї - День танцю "Кандомбе", в Гані - День фермера, в Іспанії, Індії - День святого Франциска Ксаверія, в Іспанії - День Наварри.

Пам'ятні дати 3 грудня, річниці та події

У 1586 році в Англію з Колумбії прибули кораблі, які вперше в Європу завезли картоплю.

У 1775 році відбулося перше офіційне підняття американського прапора на борту морського судна "Альфред".

У 1967 році в госпіталі Грут Шут, Кейптаун (ПАР), була проведена перша в історії медицини операція з пересадки серця. Хірург Крістіан Барнард пересадив 54-річному Луїсу Вашканському серце молодої жінки, яка потрапила в автомобільну катастрофу. Через 18 днів після операції Вашканський помер від пневмонії. Однак наступний пацієнт, Філіп Блайберг, прожив з пересадженим серцем більше 19 місяців. До кінця 1968 року в світі було зроблено вже близько 100 пересадок серця.

У 1970-і роки подібних операцій проводилося не так багато, оскільки виявилося, що пересаджене серце відторгається імунною системою організму. Але на початку 1980-х років, з відкриттям імунодепресантів, кількість таких операцій різко зросла. А в сучасній трансплантології пересадка серця стала рутинною операцією, після якої пацієнти живуть більше 10 років. У 1999 році Крістіан Барнард створив фонд для проведення благодійних акцій по всьому світу.

Фінансував його сам, випускаючи екологічно чисті продукти і видаючи свої книги. Хірург надав фінансову допомогу дитячій клініці Інституту онкології в Мінську для постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Другий його фонд - "Серце світу" - допомагає дітям і матерям з країн з низьким життєвим рівнем.

У 1989 році президент США Джордж Буш і генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов заявили, що їхні країни більше не є противниками. День увійшов в історію як офіційна дата закінчення "холодної війни".

3 грудня 1992 року відбулася подія, що стала важливою віхою в історії розвитку технологій комунікації. Відбулася перша в світі передача СМС-повідомлення. Ідея створення подібного сервісу виникла в середині 1980-х років, коли велися роботи зі створення стандарту GSM. Група європейських інженерів (вони представляли різні компанії з різних держав Європи) в рамках даного проекту зробила вдалу спробу розробки і впровадження служби коротких повідомлень.

Звідти ж з'явилася і абревіатура, яка тепер на слуху у більшості жителів планети: SMS( від англ. Short Message Service), що в перекладі означає буквально "Служба Коротких Повідомлень". Звернувшись до цієї ідеї в 1984 році, інженери зуміли домогтися успіху в її реалізації, і 3 грудня 1992 перша СМС-ка була відправлена з комп'ютера на мобільний телефон інженером Нейлом Папуортом.

Зміст повідомлення було класичним поздоровленням з Різдвом, що складається їз двох слів: "Merry Christmas!". Через 10 років можливість відправки і прийому коротких текстових повідомлень за допомогою мобільного телефону практично повністю витіснила з ринку пейджери. Цьому сприяло і поступове зниження вартості послуги СМС. Сьогодні СМС відіграє велику роль в повсякденному житті.

У 1997 році був підписаний оттавський договір про заборону застосування, виробництва, накопичення та експорту протипіхотних мін.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 3 грудня вшановує пам'ять святого Прокла, він опікувався знедолених і слабких, прославився численними чудесами. Інші назви свята: "Прокл", "День Прокла і Прокли", "Проклиначі нечисті". У цей день було прийнято проклинати всяку нечисть, щоб вона довше не вилазила зі своїх нір і не каламутила життя.

Що сьогодні не можна робити

Якщо вам необхідно відправитися в далеку дорогу, то цей день не підійде, постарайтеся перенести поїздку. Також постарайтеся не сваритися з оточуючими, навпаки - будьте доброзичливими і привітними.

Прикмети на 3 грудня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

пір'яні хмари пливуть один за одним - наближається хуртовина;

пішов дощ - і в третій день літа теж буде лити;

снігурі заливаються - до хуртовини.

Іменини 3 грудня

Іменини у Анатолія, Анни, Фекли, Григорія, Йосипа, Олексія, Тетяни, Івана, Миколи, Володимира та Олександра.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева