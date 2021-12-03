Подвійне громадянство не передбачає участь у виборах – Арахамія

У разі ухвалення закону про подвійне чи множинне громадянство українці, які живуть постійно за кордоном, не зможуть голосувати на виборах в Україні. Однак, у них буде можливість відкривати тут бізнес, повідомляє Обозреватель.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив 2 грудня в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1". Він також розповів про запобіжники, які будуть передбачені для чиновників та громадян країни-агресора.

"Наприклад, є велика діаспора в Канаді, США, Австралії, Аргентині, Португалії, – і їх може набратися лише близько 10 млн. Вони житимуть там, центр їхніх інтересів там. Якщо їм дати право голосувати в Україні, це буде не зовсім вірна" ситуація" , – сказав Арахамія.

За словами політика, неправильно давати можливість голосувати одразу за двох президентів у різних країнах. Водночас людина, яка отримала український паспорт, зможе вільно приїжджати до родичів в Україну, відкривати тут бізнес.

Також Арахамія озвучив ще два запобіжники, які передбачені у документі. Так, людина з кількома паспортами не зможе обіймати державні посади. Також отримати український паспорт не зможуть громадяни Росії.