В ОБСЄ підтримали ініціативу України з моніторингу кордону з РФ

Запропонований Україною проєкт рішення Ради міністрів ОБСЄ щодо спостереження Спеціальної моніторингової місії (СММ) за українсько-російським кордоном отримав підтримку ще 36 країн-учасниць Організації, повідомляє Укрiнформ.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у четвер у Стокгольмі у своєму виступі на 28-му засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

«Я б хотів подякувати 36 країнам-учасницям за приєднання до України у розробці проєкту рішення Ради міністрів щодо моніторингу на російсько-державному кордоні» , - заявив Кулеба.

Він наголосив на тому, що Росія систематично перешкоджає роботі СММ ОБСЄ в Україні «з метою продовження своєї агресії проти України».

Міністр вказав на те, що навіть напередодні засідання Ради міністрів ОБСЄ в СММ повідомили про нову заборону з боку російських окупаційних військ у перетині лінії зіткнення під час спроби проїхати до непідконтрольних уряду України територій.

Раніше Місія США в ОБСЄ під час засідання Постійної ради цієї Організації минулого четверга привітала зусилля України з «розробки повністю технічного, аполітичного проєкту рішення щодо моніторингу, співавтором якого Сполучені Штати пишаються». Водночас в американській місії зазначили, що Росія майже відразу вказала на те, що не збирається займати конструктивну позицію щодо проєкту рішення Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

Також про свою підтримку цього проєкту рішення, запропонованого 37 державами-учасницями, заявляли під час Постради і в місії ЄС. У Євросоюзі вказали на те, що прийняття такого рішення «дасть змогу досягти подальшого прогресу в процесі врегулювання конфлікту».