У ще одній країні Європи підтвердили випадок "Омікрону"

В Ісландії підтвердили перший випадок штаму коронавірусу Омікрон. Штам Омікрон був зафіксований у пацієнта в лікарні Ландспіталі в Рейк'явіку, повідомляє Укрiнформ.

За інформацією місцевих ЗМІ, особа, про яку йдеться, не була за кордоном, тому поки що невідомо, де і як саме він заразився вірусом.

Ця новина з'явилася через чотири дні після того, як в Ісландії були введені нові прикордонні обмеження з метою запобігти попаданню цього штаму до країни. Ці заходи вимагають, щоб кожен, хто провів добу або більше в Есватині, Лесото, Мозамбіку, Намібії, Зімбабве або ПАР, протягом 14 днів після прибуття до Ісландії повинен пройти ПЛР-тест і негайно вирушити на карантин. Через п'ять днів ці особи мають здати ще один ПЛР-тест незалежно від того, чи були вони вакциновані, чи ні.