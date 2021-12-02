Кличко анонсував вартість проїзду навесні

Мер Києва Віталій Кличко анонсував нові ціни на проїзд у громадському транспорті, які орієнтовно планують ухвалити після опалювального сезону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це рішення ми будемо приймати, як тільки закінчиться опалювальний сезон у столиці" , - таку відповідь Кличко надав журналісту одного з телеканалів.

Кличко сказав, що влада планує встановити тариф розміром 12 гривень для мешканців столиці. Він уточнив, що йдеться про тих жителів, які мають "Картку киянина". Жителі Київської області можуть придбати проїзний квиток, на якому вартість однієї поїздки становитиме 14 грн. За його пропозицією, одноразовий квиток для туристів буде коштувати 20 грн.

"Картку киянина" можуть отримати люди, які мають офіційну прописку або працевлаштування на території Києва. Її видають через мережу "Ощадбанку".

Мер Києва не прояснив, як ціну встановлюватимуть для жителів Києва, у яких немає офіційної прописки чи місця працевлаштування. Кличко пообіцяв, що влада збереже знижки для пільгових верств населення, а також право на безкоштовний проїзд для окремих груп пільговиків.