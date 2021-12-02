Білорусь відреагувала на нові санкції

Міністерство закордонних справ Білорусі пообіцяло «жорсткі й асиметричні» кроки у відповідь на нові санкції, запроваджені Заходом, повідомляє Радіо Свобода.

«Глибину абсурду рішення ЄС щодо останніх санкцій проти суверенної Білорусі і сам його зміст зараз важко усвідомити» , – заявили в міністерстві.

2 грудня Європейський союз, США, Канада і Велика Британія запровадили нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка.

«Сьогодні, у відповідь на тривалі напади на права людини та основні свободи в Білорусі, нехтування міжнародними нормами і неодноразові акти репресій, ми відновили скоординовані санкції проти окремих фізичних і юридичних осіб» , – йдеться в спільній заяві сторін .

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