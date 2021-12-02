Українські заробітчани відмовляються їздити до РФ - дослідження

Привабливість РФ як країни для можливої міграції в Україні знижується з кожним роком, серед топ-4 країн для бажаної міграції для українців є держави Євросоюзу, повідомляє Укрінформ.

Про такі результати дослідження щодо питань міграції та торгівлі людьми, а також інших форм експлуатації мігрантів, проведеного у 2021 році, на брифінгу в Укрінформі заявила представниця Міжнародної організації з міграції в Україні Ірина Мидловець.

“Якщо ми говоримо про бажані країни для роботи за кордоном, то тут, так само як і у 2019 році, у нас лідирує Німеччина та Польща, як основні напрямки трудової міграції - понад 30%, тощо... Взагалі, якщо подивитися на перші 4 країни (до яких хочуть мігрувати українці — ред.), то це країни ЄС. А привабливість РФ для міграції з кожним роком знижується” , - поінформувала представниця МОМ в Україні.

Вона уточнила, що відповідно до даних дослідження щодо гендерного розподілу щодо осіб, які бажають виїхати за кордон, то в Італію з України переважно хочуть мігрувати жінки, а у Велику Британію - чоловіки.

Дослідження було проведене дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) — Агентства ООН з питань міграції в Україні за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у вересні-жовтні 2021 р.

Дослідження здійснене шляхом національного репрезентативного опитування методом особистих інтерв’ю. Обсяг вибірки становить 5 228 респондентів, із них 2 374 - чоловіки та 2 854 - жінки. Вибірка є репрезентативною для населення старшого 14 років кожної області України та м. Києва, але не включає мешканців непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.