У Польщі готуються до дитячої вакцинації

Влада Польщі заявила про намір розпочати в середині грудня щеплення проти коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років.﻿ Про це заявив у Сеймі Польщі заступник глави МОЗ Вальдемар Краска, повідомляє Укрінформ.

За його словами, щеплення дітей віком 5-11 років розпочнеться 13 грудня.

«Ми плануємо, що до цього часу з’явиться вакцина, яка призначена для цієї вікової групи» , - зазначив заступник міністра .

Він додав, що уряд також планує ввести обов’язкове тестування на COVID-19 у групах з високим ризиком інфікування. Йдеться, зокрема, про медиків та освітян.