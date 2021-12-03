У Франції чоловік у костюмі ніндзі напав на поліцейських

У французькій комуні Шербур, розташованій на північному заході країни, 2 грудня стався напад на двох співробітниць поліції. Нападник був у костюмі ніндзя та озброєний шаблею, повідомляє Обозреватель.

За інформацією французьких ЗМІ, поліцейські намагалися затримати його через підозру в угоні автомобіля.

Чоловік поранив двох жінок-поліцейських. Джерело: francebleu.fr

Видання пише, що з машини, яка значилася викраденою, вийшов чоловік у костюмі ніндзя з шаблею в руках (катаною). Він попрямував до жінок-поліцейських, які намагалися його затримати, та поранив їх.

Поліція підстрелила нападника. Джерело: francebleu.fr

Третій правоохоронець у цей час перебував у службовому автомобілі. Він відкрив вогонь по нападнику, поранивши того. Постраждалих співробітниць поліції госпіталізували, а "ніндзю" затримали.

Поранених поліцейських госпіталізували. Джерело: francebleu.fr

Як з'ясувалося, це 36-річний чоловік, який раніше був засуджений у справах з наркотиків. Він також перебуває у лікарні під охороною.