Єрмак поговорив з радником Байдена

Глава офісу президента Андрій Єрмак вдруге за тиждень поговорив з радником президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном. Темою обговорення став ряд питань зовнішньої і внутрішньої політики, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

"Відбулася ще одна важлива телефонна розмова з Джейком Салліваном. По-справжньому дружня і продуктивна бесіда з широкого кола тем поточної внутрішньої і зовнішньої політики" , - написав керівник ОП у своєму Twitter.

Він додав, що дуже цінує таке постійне та ефективне спілкування і в цілому якісно новий рівень співпраці між Україною та США.