Заступник начальника колонії під Харковом загрожує термін за забруднення земель

Слідчі завершили досудове розслідування кримінального провадження за фактом забруднення нар. Уди стічними водами, що незаконно скидало держпідприємство на території Темнівської виправної колонії (Харківська область), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється на офіційному сайті ДБР щодо заступника начальника колонії, а також начальника одного з відділів колонії та директора держпідприємства направлено до суду.

"Троє посадових осіб звинувачуються у службовій недбалості, забрудненні земель та порушенні правил охорони вод, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367, ч 2. ст. 239, ч. 1 ст. 242 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років" , - йдеться у повідомленні.

Сума збитків, завданих внаслідок забруднення річки стічними водами, оцінюється більш ніж у 468 тис.грн.