Норвегія виступила проти пересування союзників по НАТО біля кордонів РФ

Глава МЗС Норвегії Аннікен Вітфельдт у бесіді з журналістами заявила, що новий уряд країни виступає проти пересування союзників Осло по НАТО біля кордонів Росії та планує їх обмежити, повідомляє Лента.Ру.

За словами Вітфельдта, для Норвегії важлива військова присутність у прилеглих районах, проте «буде краще, якщо в безпосередній близькості від російського кордону ми справлятимемося самі — за допомогою норвезьких літаків і фрегатів».

Міністр зазначила, що має намір обговорити це питання з Великою Британією та США, оскільки «в норвезьких інтересах дбати про оборону цих районів самостійно, силами норвезьких збройних сил». Вона додала, що зараз присутність збройних сил США в районі біля кордону з Росією не більша, ніж в інші періоди «післявоєнної епохи».