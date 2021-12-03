У США створили дрона-робота, схожого на сокола
Американські інженери створили робота - сокола, який може злітати, приземлятися та хапатися за гілки, як справжній птах. Також він здатний ловити об'єкти у повітрі, повідомляє Обозреватель.
Як розповів Daily Mail, розробка називається SNAG (Stereotypical Nature Inspired Aerial Gripper) та практично повністю копіює можливості хижих сапсанів. Її автори – команда інженерів зі Стенфордського університету.
У SNAG замість кісток – скелет, надрукований на 3D-принтері, а також двигуни та волосінь замість м'язів та сухожилля.
Завдяки прикріпленому до нього дрону з квадрокоптером, SNAG може літати, ловити та переносити предмети, сідати на різні поверхні.
Інженери зазначили, що SNAG можна використовувати для моніторингу погоди, дикої природи та природних екосистем, наприклад, у рамках зусиль щодо запобігання лісовим пожежам, а також пошуково-рятувальних роботах.
Нещодавні випробування в лісі Орегона вже показали, що він може приземлятися та злітати з гілок дерев за допомогою кігтів, надрукованих на 3D-принтері.
"Як справжній птах, SNAG може поглинати енергію удару при приземленні на гілку і перетворювати її на "силу стиснення", щоб схопити гілку. Та сама механіка дозволяє роботу ловити такі предмети, як мішок з квасолею і тенісний м'яч", – описали свою розробку інженери.