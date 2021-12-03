У США створили дрона-робота, схожого на сокола

Американські інженери створили робота - сокола, який може злітати, приземлятися та хапатися за гілки, як справжній птах. Також він здатний ловити об'єкти у повітрі, повідомляє Обозреватель.

Як розповів Daily Mail, розробка називається SNAG (Stereotypical Nature Inspired Aerial Gripper) та практично повністю копіює можливості хижих сапсанів. Її автори – команда інженерів зі Стенфордського університету.

У SNAG замість кісток – скелет, надрукований на 3D-принтері, а також двигуни та волосінь замість м'язів та сухожилля.

Завдяки прикріпленому до нього дрону з квадрокоптером, SNAG може літати, ловити та переносити предмети, сідати на різні поверхні.

Подібно до птахів, [SNAG] має дві ноги, які можуть рухатися незалежно. Джерело: Science Robotics

Інженери зазначили, що SNAG можна використовувати для моніторингу погоди, дикої природи та природних екосистем, наприклад, у рамках зусиль щодо запобігання лісовим пожежам, а також пошуково-рятувальних роботах.

Нещодавні випробування в лісі Орегона вже показали, що він може приземлятися та злітати з гілок дерев за допомогою кігтів, надрукованих на 3D-принтері.

"Як справжній птах, SNAG може поглинати енергію удару при приземленні на гілку і перетворювати її на "силу стиснення", щоб схопити гілку. Та сама механіка дозволяє роботу ловити такі предмети, як мішок з квасолею і тенісний м'яч" , – описали свою розробку інженери.

На кожній нозі SNAG є двигун, який переміщується вперед і назад, та інший двигун, який керує захватом. Джерело: William Roderic