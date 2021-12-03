У США створили дрона-робота, схожого на сокола

Американські інженери створили робота - сокола, який може злітати, приземлятися та хапатися за гілки, як справжній птах. Також він здатний ловити об'єкти у повітрі, повідомляє Обозреватель.

Як розповів Daily Mail, розробка називається SNAG (Stereotypical Nature Inspired Aerial Gripper) та практично повністю копіює можливості хижих сапсанів. Її автори – команда інженерів зі Стенфордського університету.

У SNAG замість кісток – скелет, надрукований на 3D-принтері, а також двигуни та волосінь замість м'язів та сухожилля.

Завдяки прикріпленому до нього дрону з квадрокоптером, SNAG може літати, ловити та переносити предмети, сідати на різні поверхні.

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Подібно до птахів, [SNAG] має дві ноги, які можуть рухатися незалежно. Джерело: Science Robotics

Інженери зазначили, що SNAG можна використовувати для моніторингу погоди, дикої природи та природних екосистем, наприклад, у рамках зусиль щодо запобігання лісовим пожежам, а також пошуково-рятувальних роботах.

Нещодавні випробування в лісі Орегона вже показали, що він може приземлятися та злітати з гілок дерев за допомогою кігтів, надрукованих на 3D-принтері.

"Як справжній птах, SNAG може поглинати енергію удару при приземленні на гілку і перетворювати її на "силу стиснення", щоб схопити гілку. Та сама механіка дозволяє роботу ловити такі предмети, як мішок з квасолею і тенісний м'яч", – описали свою розробку інженери.

На кожній нозі SNAG є двигун, який переміщується вперед і назад, та інший двигун, який керує захватом.
На кожній нозі SNAG є двигун, який переміщується вперед і назад, та інший двигун, який керує захватом. Джерело: William Roderic

Механізм захоплення на ногах робота поглинає енергію удару приземлення та пасивно перетворює її через захоплення.
Механізм захоплення на ногах робота поглинає енергію удару приземлення та пасивно перетворює її через захоплення. Джерело: William Roderic

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