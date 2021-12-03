В ОБСЄ ніхто не вірить "агресію" України – Кулеба

Міністерська зустріч ОБСЄ засвідчила, що у заяви Росії про те, буцімто Україна порушує Мінські домовленості, ніхто не вірить, повідомляє Укрiнформ.

Таку думку висловив у Фейсбуці міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Під час онлайн-включення зі Стокгольма він зазначив, що в цьому місті наразі холодно і морозно, але на міністерському засіданні ОБСЄ «місцями навіть запекло», коли йшлося про Російську Федерацію та її спроби звинуватити Україну в порушенні Мінських домовленостей.

«Учора це (звинувачення України главою МЗС Росії - ред.) розпочалося на робочій вечері міністрів, сьогодні продовжилося вже на міністерському засіданні. Але, запевняю вас, що всім чудово зрозуміло, хто порушує Мінські домовленості, хто обстрілює українські позиції, хто вбиває українських солдатів, хто блокує Нормандський формат і роботу ТКГ та СММ ОБСЄ» , - сказав Кулеба.

Він додав, що вже навіть найвищі посадовці ОБСЄ, які висловлюються дуже толерантно і намагаються не виносити назовні проблеми, говорять про неприпустимість блокування СММ з боку Росії та порушення нею рішень цієї організації та Мінських домовленостей.

«Тому на всі ці російські наративи ніхто тут не купується. Але це, безумовно, лише половина вирішення проблеми, а друга половина - як зупинити Росію від того, щоб вона продовжувала погрожувати Україні і на військовому, і на дипломатичному фронтах» , - зауважив глава МЗС.

За його словами, саме цьому питанню було присвячено багато його двосторонніх зустрічей, у тому числі з державним секретарем США Блінкеном та високим представником ЄС з питань зовнішньої політики Боррелем.