Собаки, які злякалися звичайних речей та насмішили мережу

Навіть величезні собаки можуть злякатися якогось шарудіння або маленького звірка. Вони роблять смішні перелякані гримаси та мчать на руки до господаря, повідомляє Обозреватель.

При цьому песики мініатюрних порід часто виявляються сміливішими за доберманів або бульдогів. Деякі собачки вдивляються в екран телевізора, ніби розуміють, про що йдеться в екстрених новинах.

Цуценя злякалося равлика.

Улюбленець поруч з равликом
Улюбленець поруч із равликом. Джерело: Reddit/YextFE

Очевидно, це природне вираження мордочки пса.

Пес має перелякану мордочку
У пса злякана мордочка. Джерело: Reddit/timeforshade_ok

Улюбленець злякався рибу, яку щойно спіймали в озері.

Пес знайомиться з рибою
Собака знайомиться з рибою. Джерело: Reddit/OctopussSevenTwo

Пес злякався лякала дикого кабана.

Пес злякався пугало
Пес злякався лякала. Джерело: Reddit.com

Улюбленець коргі злякався лебедя, який підплив дуже близько.

Лебідь напав на песика
Лебідь напав на собачку. Джерело: Reddit/Good_Natured_Guy

Величезний пес злякався маленьку польову мишу.

Пес вгледів мишу
Пес побачив мишу. Джерело: Reddit/CWagner

Мопс святкує день народження з сумним виразом мордочки. Очевидно, його налякала свічка в тортику.

Пес злякався вогню
Пес злякався вогню. Джерело: Reddit/AnonymousPenguin

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