Собаки, які злякалися звичайних речей та насмішили мережу
Навіть величезні собаки можуть злякатися якогось шарудіння або маленького звірка. Вони роблять смішні перелякані гримаси та мчать на руки до господаря, повідомляє Обозреватель.
При цьому песики мініатюрних порід часто виявляються сміливішими за доберманів або бульдогів. Деякі собачки вдивляються в екран телевізора, ніби розуміють, про що йдеться в екстрених новинах.
Цуценя злякалося равлика.
Очевидно, це природне вираження мордочки пса.
Улюбленець злякався рибу, яку щойно спіймали в озері.
Пес злякався лякала дикого кабана.
Улюбленець коргі злякався лебедя, який підплив дуже близько.
Величезний пес злякався маленьку польову мишу.
Мопс святкує день народження з сумним виразом мордочки. Очевидно, його налякала свічка в тортику.