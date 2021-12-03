Собаки, які злякалися звичайних речей та насмішили мережу

Навіть величезні собаки можуть злякатися якогось шарудіння або маленького звірка. Вони роблять смішні перелякані гримаси та мчать на руки до господаря, повідомляє Обозреватель.

При цьому песики мініатюрних порід часто виявляються сміливішими за доберманів або бульдогів. Деякі собачки вдивляються в екран телевізора, ніби розуміють, про що йдеться в екстрених новинах.

Цуценя злякалося равлика.

Улюбленець поруч із равликом. Джерело: Reddit/YextFE

Очевидно, це природне вираження мордочки пса.

У пса злякана мордочка. Джерело: Reddit/timeforshade_ok

Улюбленець злякався рибу, яку щойно спіймали в озері.

Собака знайомиться з рибою. Джерело: Reddit/OctopussSevenTwo

Пес злякався лякала дикого кабана.

Пес злякався лякала. Джерело: Reddit.com

Улюбленець коргі злякався лебедя, який підплив дуже близько.

Лебідь напав на собачку. Джерело: Reddit/Good_Natured_Guy

Величезний пес злякався маленьку польову мишу.

Пес побачив мишу. Джерело: Reddit/CWagner

Мопс святкує день народження з сумним виразом мордочки. Очевидно, його налякала свічка в тортику.