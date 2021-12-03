Ісландія закликала Росію повернути Крим Україні

Ісландія повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність України і закликає Росію повернути Києву контроль над тимчасово окупованим Кримом, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявила міністр закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкдал Гілфадоттір на засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Стокгольмі.

"Ми підтверджуємо нашу цілковиту підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод - та закликаємо Росію повернути Україні контроль над Кримом" , - заявила глава ісландського МЗС.

Вона також висловила глибоке занепокоєння з приводу дестабілізації ситуації в регіоні, у тому числі в контексті подій навколо України.