Ісландія закликала Росію повернути Крим Україні
Ісландія повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність України і закликає Росію повернути Києву контроль над тимчасово окупованим Кримом, повідомляє Укрiнформ.
Про це заявила міністр закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкдал Гілфадоттір на засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Стокгольмі.
"Ми підтверджуємо нашу цілковиту підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод - та закликаємо Росію повернути Україні контроль над Кримом", - заявила глава ісландського МЗС.
Вона також висловила глибоке занепокоєння з приводу дестабілізації ситуації в регіоні, у тому числі в контексті подій навколо України.