Депутати ухвалили бюджет парламенту: куди підуть гроші українців

У Верховній Раді 3 грудня ухвалили кошторис парламенту на 2022 рік. Законодавчий орган коштуватиме українцям 2,529 млрд грн. При цьому на кожного депутата без урахування зарплати за рік витрачатимуть 344,3 тис. грн. Більшість цієї суми – на оренду житла (19,7 тис. грн на місяць або 237,2 тис. грн за рік), повідомляє Обозреватель.

Це випливає з опублікованого на сайті Ради документа. Зазначимо, що власна автобаза коштує парламентарям 144,4 млн грн. Є також компенсації компаніям, які забезпечують харчування у їдальні.

Зазначимо, минулого року бюджет Верховної Ради становив 2,529 млрд грн, а цього року – 2,688 млрд. На проїзд депутатам дають по 7,5 тис. грн на місяць. Ще 407 грн на місяць виділяють на телефонний зв'язок.

на проїзд 90000 грн;

на канцтовари 1 500 грн

на телефон 4 890 грн

відрядження для помічників 8000 грн;

на утримання приміщень 2 000 грн;

на оренду житла 237 250 грн.

Посадовий оклад одного депутата становитиме 2022-го 25-30 тис. грн. Крім того, ще стільки ж їм видають на "виконання депутатських повноважень". Покладено і надбавки за інтенсивність, наукові ступені, почесні звання.