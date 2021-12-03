Ветеран, який втратив ногу на Донбасі, протягнув літак АН-26

Український військовий, який втратив ногу на Донбасі, встановив рекорд України. Він протягнув АН-26 майже на сім метрів, повідомляє УНІАН.

У 24-річного Романа Кашпура замість правої ноги протез, але він готовий протягнути АН-26 вагою в 16 тонн, йдеться в сюжеті ТСН. При цьому сам Роман важить 78 кілограм. Служив під позивним "Скіф", був розвідником та пройшов чимало гарячих точок на Донбасі. Навесні 2019 року пішов на розвідку в передмісті Донецька, де й потрапив на ворожу міну. Вибухом йому відірвало ступню.

Після поранення Роман вчився знову ходити на штучній нозі, а через дев'ять місяців спробував свої сили на Іграх героїв – змагання для військових, які втратили кінцівки. З того часу він займається спортом.

Цього літа він протягнув вантажівку вагою в сім тонн, а після цього замахнувся на військовий літак. Для цього він готувався півроку. Літак він протягнув за 44 секунди на відстань в 6 метрів та 40 сантиметрів. Колишній військовий, який втратив ногу, протягнув літак майже на 7 метрів