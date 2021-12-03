Польща в ОБСЄ наполягатиме на виконанні "Мінська"

Під час Польського головування в ОБСЄ наступного року Варшава зосереджуватиме увагу на ситуації, що склалася на сході України. Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач, повідомляє Укрінформ.

“Особливу увагу приділимо російсько-українському конфлікту. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні є єдиною формою присутності міжнародної спільноти у зоні конфлікту” , - заявив Пшидач.

За його словами, завдяки власним ініціативам, а також активності спецпредставника чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Польща має намір “наполягати на реалізації Мінських домовленостей сторонами конфлікту, починаючи від ключових положень – припинення бойових дій”.

Пшидач визнав, що Польща не робитиме “революційних” змін у чинних форматах переговорів, а намагатиметься їх підтримувати. За його словами, Варшава не має ілюзій: на просторах ОБСЄ базові принципи цієї організації брутально порушуються, свідченням чого є анексія Криму та окупація частини території Грузії.

Як додав дипломат, Польща має намір діяти методом “малих кроків”, аби покращувати становище населення та послаблювати напруженість у кризових регіонах. Пшидач також поінформував, що міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау перед початком Польського головування в ОБСЄ здійснить низку візитів до ключових країн Східної Європи.

Нагадаємо, річне головуватиме в ОБСЄ перейде до Польщі 1 січня 2022 року.