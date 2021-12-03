На Великому адронному колайдері вперше побачили нейтрино

Науковцям з колаборації FASER вперше вдалося зафіксувати нейтрино на Великому адронному колайдері, повідомляє Укрінформ.

Електрично нейтральні частинки нейтрино виробляються різними джерелами енергії, зокрема Сонцем, чи космічним промінням. На Великому адронному колайдері до останнього часу виявити їх не вдавалося.

Як зазначається, тепер дослідники сподіваються побачити на Великому адронному колайдері взаємодію всіх трьох типів нейтрино (електронного, мюонного й тау-нейтрино) та їхніх античастинок.

Також очікується, що виявлення нейтрино, народжених безпосередньо на колайдері, допоможе вивчати їхні взаємодії з іншими частинками у діапазонах енергій, доступних виключно таким прискорювачам.

Як повідомлялося, учені за допомогою Великого адронного колайдера відкрили нову частинку - екзотичний тетракварк.