Силовики відпрацювали взаємодію у разі прориву кордону мігрантами

У Чернігівській області відбулася операція «Полісся», учасники якої відпрацювали реагування на спроби масового прориву кордону нелегальними мігрантами, повідомляє Укрінформ.

Згідно з даними ДПСУ, наймасовіші заходи проводилися поблизу пункту пропуску «Нові Яриловичі». Тут охоронці кордону у взаємодії із силами Нацгвардії, Нацполіції, СБУ, ЗСУ, ДСНС змоделювали ситуації, коли організовані групи намагалися здійснити прорив на територію України.

За умовним завданням, нелегали обійшли пункт пропуску поблизу села Скиток, пошкодили частину інженерних споруд та намагалися прорватися через кордон, в тому числі застосовуючи проти правоохоронців фізичну силу, каміння, гілки та інші підручні засоби.

«Під час цих навчань була відпрацьована логістика оперативної доставки резервів на ділянку, де була зафіксована спроба групового прориву кордону. Представники різних задіяних відомств тренувалися спільно виконувати завдання за призначенням задля досягнення єдиної мети і, за оцінками організаторів тренувань, якісно впоралися з поставленими завданнями» , - йдеться в повідомленні.

Як розповів перший заступник голови ДПСУ, керівник Міжвідомчого координаційного штабу Володимир Нікіфоренко, «практичні навички в нас є, вишкіл є, і найцінніше в цій роботі – це наша взаємодія».

Він відзначив високий рівень готовності до таких дій усіх суб’єктів операції і наголосив, що заходи в рамках операції «Полісся» проводяться в усіх областях, які межують з Білоруссю. Мета операції – недопущення перетину кордону великими групами мігрантів.

Як повідомлялося, прикордонна операція «Полісся» розпочалася 23 листопада. Вона проводиться у зв'язку з імовірним ускладненням обстановки на кордоні з Республікою Білорусь через загрозу поширення штучно створеної міграційної кризи.