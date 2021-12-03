Уряд запускає Український центр розвитку світу

Кабінет міністрів почав запуск Українського національного центру розбудови миру. Він збиратиме докази порушення прав і свобод українців на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу, повідомляє Факти.ICTV.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 2 грудня. Як пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Кабмін визначив порядок використання коштів для створення реєстрів та систем моніторингу нового центру. Тим самим було дано старт його роботі.

"Це дозволить установі розпочати діяльність та збирати докази порушення прав українських громадян на тимчасово окупованих територіях" , – наголосив Шмигаль.

Під час засідання голова Кабміну також зазначив, що дії окупантів будуть зафіксовані та задокументовані, а надалі слугуватимуть доказовою базою російської агресії.

Нещодавно запуск центру анонсувала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Міністр заявляла, що його буде створено вже до кінця 2021 року.

Верещук пояснювала, що Український національний центр розбудови миру не лише збиратиме докази порушення окупантами прав українців, але й формуватиме реєстри таких порушень.

Крім того, центр займатиметься складанням позовів проти Російської Федерації до міжнародних судів.