Кабмін Британії оштрафували за "зливання" адрес знаменитостей

Кабінет міністрів Великобританії оштрафували на 500 тисяч фунтів стерлінгів за розкриття адрес одержувачам новорічних нагород, серед яких були Елтон Джон та колишній лідер Консервативної партії Ієн Дункан Сміт, повідомляє Корреспондент.

Згідно з матеріалами Politico, Кабмін Великобританії опублікував в інтернеті файл, що містить імена та адреси понад тисячу людей зі списку лауреатів року. Рішення про штраф винесло британське Управління комісара з інформації.

"Самозаспокоєність уряду і нездатність знизити ризик витоку даних означали, що сотні людей потенційно зазнавали ризику шахрайства з використанням особистих даних та загроз їхній особистій безпеці" , - йдеться у повідомленні управління.

Інформація з даними Елтона Джона та Дункана Сміта була доступна онлайн протягом 21 хвилини і її переглянули 3872 рази.