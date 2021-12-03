Курс валют НБУ на 3 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 3 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 2 грудня виріс на 6 коп. до 27.29 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 10 коп. до 30.94 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 2 коп. до 3.70 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 36.36 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 13 коп. до 29.71 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 6.74 за 1 польський злотий.