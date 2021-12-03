Курс валют НБУ на 3 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 3 грудня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 2 грудня виріс на 6 коп. до 27.29 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 10 коп. до 30.94 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 2 коп. до 3.70 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 36.36 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 13 коп. до 29.71 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 6.74 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.293 300
|EUR
|Євро
|30.943 800
|RUB
|Рубль
|0.370 340
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36,356 000
|CHF
|Швейцарський франк
|29,707 000
|PLN
|Польський злотий
|6.738 600