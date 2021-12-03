Сенатори продовжили фінансування уряду США

Сенат США у четвер схвалив продовження фінансування уряду до середини лютого наступного року, повідомляє Дзеркало тижня.

Згідно з матеріалами The Hill, 69 сенаторів підтримали продовження фінансування до 18 лютого, 28 виступили проти. Про це свідчать дані голосування. Наразі документ надійде на підпис президенту США Джо Байдену.

Раніше палата представників США підтримала продовження фінансування уряду до 18 лютого. Згідно з результатами голосування 221 член палати представників підтримав продовження фінансування до 18 лютого, 212 осіб висловилися проти.