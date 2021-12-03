Неадекватні ціни на житло зривають угоди на первинному ринку

Незважаючи на пристрасті в інформаційному полі навколо первинного ринку нерухомості і нагнітання паніки, що вирують в останні кілька тижнів, про те, що все падатиме, осінь 2021-го була в цілому стабільною, повідомляє UBR.

Покупець на ринку був, хоч його активність трохи знизилася проти першої половини року, коли активно зростав інвестиційний попит. Нині ж він, кажуть експерти, вже фактично відіграний із кількох причин.

Попит вибухне на початку року

По-перше, частина інвесторів здійснили своє бажання і тепер чекають на закінчення циклу будівництва, щоб реалізувати лот.

По-друге, складна ситуація в енергетичному секторі та геополітиці значно вплинула на зростання спекулятивного попиту. Деякі ж інвестори зайняли вичікувальну позицію і вирішили почекати з покупкою житла.

"Думаю, що інвестиції в нерухомість відновляться вже на початку нового року (у другій половині зими) після тимчасового затишшя і сезонного фактору, тому що відсутність фондового ринку в країні і ставки за депозитами, що знижуються, вигідно відтінюють привабливість "бетонного золота", - зазначила експерт ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Разом з тим, що інвестиційний попит знизився, вже до кінця жовтня-середини листопада продажі в сегменті комфорт+ та бізнес-класі, за даними компаній, вирівнялися, просідання не було критичним, як навесні 2020 року в перший локдаун.

"Купують сьогодні переважно для себе з метою вирішити житлове питання" , - додала Берещак.

Відірваний від реальності "квадрат"

З липня 2021 року на первинному ринку житла спостерігалося плавне зниження купівельної активності, пов'язане, з одного боку, з досить активним подорожчанням "квадрату", яке "відірвалося" від реальних можливостей частини потенційних покупців, а з іншого – було практично повністю реалізовано існуючий платоспроможний попит.

Чисельність громадян, яка має можливість вкласти кошти на первинний ринок, досить обмежена. І зараз практично відсутні джерела зростання потенційних покупців. Так, наприклад, розвиток іпотечних програм не призвів до очікуваного ефекту.

"Кількість угод за допомогою іпотеки за останній рік, порівняно з 2020-м, і на первинному, і на вторинному ринках збільшилася незначно - сумарно на 2-3%. Щоб говорити про ефективність іпотеки, необхідно, щоб кількість житла, що купується за допомогою цього механізму становило як мінімум 20% від загальної кількості угод", – зазначив президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АСНУ) Юрій Піта.

Крім цього, зазначає він, на зниження активності на первинному ринку вплинула пандемія. Незважаючи на те, що громадяни вже адаптувалися до різноманітних обмежень, вплив карантину, осінніх "червоних зон" відчутно позначився на ринку житла.

Пандемія лише збільшила зниження купівельної активності: за підсумками осені попит на нове житло скоротився в середньому на 20%, кажуть експерти. При цьому понад 90% відкладених угод перенесено на 1-2 місяці.

"Тимчасове скорочення купівельного інтересу на первинному ринку житла нерівномірне: у якісних об'єктах (переважно категорій комфорт та комфорт+) скорочення попиту склало не більше 7-10%, а в об'єктах економ-сегменту відтік покупців перевищив 20%" , – зазначив нам засновник і керуючий партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький.

Питання ціни

Що стосується цін, то вони продовжували зростати восени, хоч і менш стрімко, ніж у першу половину року, коли сировинні ринки лихоманило і стався стрибок цін на будівельні матеріали.

"Собівартість будівництва, за найскромнішими оцінками, зросла на 30-40% з початку року, що закономірно позначилося на вартості квадратного метра. Другим фактором уповільнення зростання цін стало зниження купівельної активності у вересні-жовтні" , - наголосила Вікторія Берещак.

З вересня до грудня середньозважена вартість квадрата на первинному ринку виросла на 7% у гривні.

"Ближче до кінця осені ціни на первинному ринку житла були остаточно сформовані з урахуванням майбутнього періоду затишшя. Тобто можна говорити про те, що до березня 2022 вартість "квадрату" буде досить стабільна" , - прогнозує Юрія Піта.

З другої половини жовтня до середини листопада було сформовано ціни на найближчі 2-3 місяці. І, мабуть, каже Михайло Підвисоцький, стабільність цін у ці місяці стане добрим сигналом для покупців.