Для України поки що двері в НАТО зачинені – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна може стати членом НАТО, коли три столиці країн, що входять до Альянсу, змінять своє ставлення до України, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив в інтерв'ю латвійському порталу новин. На питання про можливі терміни вступу України до Північноатлантичного Альянсу Кулеба дав вичерпну відповідь:

“За моїми підрахунками Україна приєднається до Альянсу, коли три столиці країн-учасниць НАТО змінять свій погляд на відносини з Україною, нарешті, почавши сприймати Україну як незалежну та самостійну державу, а не як доповнення до Росії. Але я точно знаю, що коли у цих столицях відбудеться зміна сприйняття, і вони більше не будуватимуть своїх відносин з Україною через призму двосторонніх відносин з Росією, ситуація кардинально зміниться. Проте, поки ця точка зору не зміниться, НАТО відкриє нам лише вікна для співпраці з Україною, але двері для приєднання — поки що будуть зачинені” , — заявив глава українського МЗС.

Кулеба не став відповідати на уточнююче питання про які саме столиці йдеться, пославшись на недипломатичність подібної відповіді.