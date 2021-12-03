Які продукти заборонені кожній групі крові

Достеменно відомо, що правильне харчування є запорукою здорового та тривалого життя. Лікарі, дієтологи, натуропати з різних країн протягом багатьох років пропонують безліч розроблених схем раціону відповідно до статі, віку, країни проживання, способу життя тощо, повідомляє Обозреватель.

Однією з найвідоміших в усьому світі теорій правильного харчування є концепція "4 групи крові – 4 шляхи до здоров’я". Цю модель запропонував у своїй книзі "Eat Right 4 Your Type" ("Їжте правильно для вашого типу") американський лікар натуропатії Пітер Д’Адамо. Автор концепції стверджує, що для людей з різними групами крові корисними будуть визначені продукти.

Натуропатія - наука, яка вивчає вплив способу життя на виникнення хвороб. Джерело: pixabay.com

Американський натуропат впевнений, що продукти, які ми споживаємо у їжу, вступають із групою крові у хімічну реакцію. Таким чином, якщо вибудувати свій раціон відповідно до його теорії, це дасть змогу організмові ефективно перетравлювати їжу, худнути, збагачуватися енергією та запобігати захворюванням.

Теорії Д’Адамо не містить кількісних показників чи точних рецептів продуктів. Основне правило для кожної групи крові – не голодувати та не переїдати.

Які ж продукти складають основу кожної дієти?

Раціон вибудовується відповідно до групи крові. Джерело: pixabay.com

Існує 4 групи крові: І (0), ІІ (А), ІІІ (В), ІV (АВ). Для кожної з них розроблено дієту.

Люди з групою крові І (0) мають скласти свій раціон з продуктів, які збагачені високим вмістом білка, такі як м'ясо (курятина, яловичина), риба, яйця, овочі, бобові, молоко.

Носіям ІІ (А) групи крові потрібно виключити м’ясні продукти та зосередитися на овочах та фруктах, а також бобових та цільнозернових, оскільки вони мають вразливу імунну систему.

Володарі ІІІ (В) групи крові мають звернути увагу на зелені овочі, яйця, деякі види м'ясо та нежирні молочні продукти. Слід уникати кукурудзи, гречки, сочевиці, помідорів, арахісу, кунжуту, а також курятини.

Дієта для людей з ІV (АВ) групою крові заснована на морепродуктах, тофу, зелених овочах та молочних продуктах, оскільки натуропат стверджує, що ця категорія людей, як правило, має понижену кислотність шлунку.

Що необхідно виключити з раціону?

"Харчовому сміттю" не місце у здоровому способі життя. Джерело: pixabay.com

Теорія Пітера Д’Адамо не передбачає чіткого визначення продуктів, які у жодному разі не можна вживати тій чи іншій групі людей. Основу його заборон складає "харчове сміття". Незалежно від групи крові лікар закликає відмовитися від фаст-фуду, рафінованого цукру, кондитерських виробів, смакових добавок. З напоїв необхідно виключити газовані, пиво та міцний алкоголь.

Дієта за принципом групи крові не має часових меж та не ставить конкретних результатів для досягнень. Ви можете користуватися рекомендаціями стільки, скільки вам це знадобиться та буде комфортним для ведення здорового способу життя. Окрім дотримання дієти, для кращого результату лікар-натуропат також радить обрати для себе оптимальне фізичне навантаження.

Чи працює така дієта?

У дієти за групою крові є багато прихильників та противників.

Так, лікар Мелінда Ратіні стверджує, що одне з досліджень показало, що люди, які дотримувалися дієти для І (0) групи крові, отримали покращення показників здоров’я, але сталося це у всіх, а не лише у носіїв саме цієї групи крові.

Інший огляд у 2013 році зробив висновок про відсутність позитивного результату під час дотримання дієт за групами крові. Вчені пояснюють це тим, що дана концепція дає поради виключно за групою крові та не враховує особливостей кожної конкретної людини, наприклад її хронічні захворювання. Наприклад, дієта може містити рекомендації до підвищеної кількості білка, тоді як людям з діабетом І типу насправді необхідно знизити у раціоні кількість молочних продуктів чи курятини.

Таким чином, лікарі не виключають схуднення та певних покращень у стані здоров’я, однак закликають до виваженого підходу під час вибору дієти. Для довготривалого та корисного результату краще вибудувати свій раціон так, щоб він задовольняв усім вимогам здорового харчування та зробити його звичним способом свого життя!