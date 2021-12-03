У двох областях знеструмлено 90 населених пунктів через сніг
Через мокрий сніг знеструмлено 90 населених пунктів у Львівській та Закарпатській областях, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це заявили в Державній службі з надзвичайних ситуацій вранці в п'ятницю.
"Станом на 7 год. 3 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 90 населених пунктів у 2-х областях (Львівська – 86 та Закарпатська – 4). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго",- вказано в повідомленні.