Біллі Айліш стала "людиною року"

Американська співачка Billli Eilish стала наймолодшою переможницею в номінації "людина року", по версії некомерційної організації з захисту тварин "PETA". Це звання їй присудили за активну боротьбу за права тварин, повідомляє Обозреватель.

19-річна артистка в 2021 році відзначилася перед церемонією Meta Gala 2021, посперечавшись з відомим дизайнером Оскаром де ла Рентом. Вона змусила художника відмовитися від тваринних матеріалів у своїх виробах.

Засновниця "PETA" Інгрід Н'юкірк заявила, що організація щаслива присудити нагороду людині, яка кожного дня бореться за права тварин.

Експерти відзначили не тільки те, що Біллі відмовила відомий бренд використовувати хутро, а й її погляди на життя, які артистка транслює своїй аудиторії.

Біллі на Meta Gala 2021 в сукні без хутра. Джерело: Instagram @billieeilish

Виконавиця пропагує вегетеріанство та повністю відмовилася від тваринної продукції. В 2021 році вона, спільно з брендом спортивного одягу "Nike" випустила "100% веганські" кросівки, а також парфуми, які не містять в складі тваринні компоненти та не тестуються на тваринах.