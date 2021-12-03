Економічний паспорт: Арахамія назвав хто саме отримає гроші

Діти, народжені в Україні після запровадження економічного паспорта, отримуватимуть по $10–20 тисяч після досягнення повноліття на рахунок від податків за використання природних ресурсів України, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" в ефірі телеканалу "1+1".

"В Україні щорічно народжується близько 350 тис. дітей… Ми прив'язувалися до мінімальних заробітних плат, щоб врахувати інфляцію. Ці гроші держава може використати як облігації внутрішньої позики, поки вони накопичуються, щоб мати прибутковість…"

Орієнтовно ми прогнозуємо, що кожна дитина (по досягненні повноліття — ред.) отримає як мінімум $10–12 тис. А якщо ситуація буде сприятливою, то $15–20 тис." , – вважає Арахамія.

За інформацією наданою Арахамією, гроші отримуватимуть лише діти, народжені після ухвалення закону.