Що очікується на валютному ринку у п'ятницю

Вже другого дня зими зростання долара змінилося падінням. Після того, як котирування повернулися нижче за рівень 27,30 гривень, на ринку з'явився Національний банк з несподіваною для всіх інтервенцією на купівлю валюти.

Регулятор купив традиційні для минулих місяців 5 млн доларів за ціною 27,28 гривень - і пішов, залишивши ринок здивованим. Як повідомив порталу «Курс України» у приватній бесіді представник казначейства одного з найбільших українських банків, «всі були спантеличені сьогоднішньою поведінкою Нацбанку. Чи це означає, що тепер долар знову піде вниз, чи те, що Нацбанк не хоче цього і демонструє, що стримуватиме зміцнення гривні» . У будь-якому разі частину відповідей ми отримаємо вже сьогодні. Підприємства "зеленої енергетики" придбали потрібну суму валюти, а нерезиденти закінчують конвертацію отриманих на початку місяця дивідендів. Єдиним фактором, який продовжує серйозно тиснути на курс гривні, є політична невизначеність. Поки що складно повірити, що в Україні, де ще два дні тому обіцяли «державний переворот», зможе зміцнюватися національна валюта.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 27,20/27,30 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва у четвер подешевшав на 10 копійок. Вранці оптові обмінники Києва починали продавати готівкового американця по 27,37-27,38 гривень. Вже до обіду цінник опустився до 27,30-27,32 гривні, а до 17 години долар продавали по 27,27-27,28 гривні. Сьогодні продаж у Києві стартує з 27,25-27,27 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіювати всі його рухи. Якщо безготівковий долар продовжуватиме дешевшати, то й готівка піде вниз.

Євро на ринку FOREX у четвер спробував зрости, але після другої невдалої спроби опустився до позначки 1,1294 долара. Вранці п'ятниці він торгується у вузькому діапазоні 1,1290-1,1307 доларів. Готівковий євро у столиці за день подешевшав на 8 копійок: уранці його продавали по 30,93-30,95 гривень; надвечір ціна опустилася до 30,85-30,87 гривень. Сьогодні вранці продажі розпочнуться з 30,82-30,85 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Сьогодні очікується подальше зниження цінника на готівковий євро.

Російський рубль у четвер зміцнився з 74,40 до 73,60 рублів за долар. Рубль зростає минулої п'ятниці після того, як стало відомо, що Центробанк Росії планує підвищити свою ставку відразу на 100 базисних пунктів на засіданні 17 грудня. Готівковий рубль у Києві подорожчав до 3,65-3,68 гривень за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть за тією самою ціною.