Підтверджено посилення ураганів у Північній Атлантиці

Підтверджено посилення ураганів у Північній Атлантиці
Фото: Pixabay

Вчені Массачусетського технологічного інституту підтвердили, що урагани у Північній Атлантиці посилилися за останні 150 років. Однак такої тенденції не спостерігається у світі, повідомляє Лента.Ру.

Стаття опублікована у журналі Nature Communications. Коротко про наукову роботу розповідається у прес-релізі на Phys.org.

Дослідники створили кліматичні моделі для реконструкції частоти та інтенсивності ураганів та тропічних циклонів по всьому світу за останні кілька століть. Результати підтвердили історичні записи, згідно з якими у Північній Атлантиці за останні 150 років спостерігається загальне посилення штормової активності.

Найбільш повний запис про тропічні циклони зібрано в базі даних IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship). Вона включає сучасні вимірювання з супутників і літаків, починаючи з 1940-х років. Старіші записи засновані на звітах з кораблів і островів, які зіткнулися з ураганами, і сягають 1851 року.

Спочатку вчені створили цифрову карту реконструйованих морських шляхів в Атлантиці та траєкторій сучасних ураганів. Потім дослідники розрахували ймовірність, що корабель зіткнеться з ураганом або пропустить його. Виявилося, що значна кількість ранніх штормів, ймовірно, була пропущена в історичних записах. Таким чином, існує висока ймовірність, що активність штормів не змінилася протягом останніх 150 років. Однак такі результати не враховують можливості зміни траєкторій ураганів.

У новому дослідженні вчені створили три різні моделі клімату в минулому, об'єднавши її з моделлю ураганів, яка дозволяє простежити за розвитком тропічних штормів та їх траєкторіями. Усі моделі показали однозначне посилення ураганів у північній Атлантиці ще 150 років тому. Крім того, результати виявили "ураганну посуху" 70-80-х років XX століття, коли кількість штормів скоротилася. Вчені пояснюють це охолодженням Атлантики через сульфатні аерозолі як продукти згоряння викопного палива. Проте причини посилення активності ураганів поки що залишаються невідомими.

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