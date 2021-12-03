Meta просить у користувачів їх інтимні фото

Meta Platforms, Inc. (колишня Facebook, Inc.) спільно з британською службою допомоги Revenge Porn Helpline представила спеціальний сервіс для захисту користувачів від "порнопомсти" - публікації інтимних фото людини без її згоди, повідомляє УНІАН.

Про це Meta пише на своєму сайті.

Запуск платформи підтримали понад 50 неурядових організацій у всьому світі.

"Ця платформа є першою такою глобальною ініціативою, спрямованою на безпечну і надійну допомогу людям, які стурбовані тим, що їх інтимні зображення (фотографії або відео людини з оголеною натурою чи сексуального характеру) можуть передаватися без їх згоди" , - йдеться у прес-релізі.

Щоб захиститися від "порнозливу", зокрема на просторах Facebook або Instagram, користувачам пропонують частково завантажити їх інтимні знімки заздалегідь на сайт StopNCII.org﻿.

Система згенерує спеціальні цифрові відбитки зображень і завдяки такому хешуванню зможе виявити цей контент у соціальних мережах, що співпрацюють з сервісом, для подальшого видалення.

При цьому Meta обіцяє, що вихідні зображення залишаться на пристрої користувача і не потраплять у мережу через платформу.

Скористатися сервісом можуть люди старше 18 років у всьому світі.