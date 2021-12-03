Вчені заявили, що комбінації вакцин можуть посилити COVID-захист

Щеплення дають сильний захист від коронавірусу навіть у разі поєднання доз різних вакцин. Найбільша імунна відповідь спостерігається за комбінації мРНК-вакцин.﻿ Такого висновку дійшли британські дослідники, які порівняли схвалені у країні препарати зі ще сімома від різних виробників, повідомляє Обозреватель.

Зокрема, фахівці проводили тестування із вакцинами AstraZeneca та Pfizer&BioNTech, якими роблять щеплення у Британії. А також схвалені в інших країнах – американські Moderna, Johnson&Johnson і Novavax, китайські CoronaVac і Convidecia, німецьку CureVac і французьку Valneva.

У дослідженні взяли участь 2878 добровольців, яким щеплення зробили препаратами AstraZeneca чи Pfizer. Надалі фахівці порівняли їх із препаратами, що використовувалися як бустери.

Зокрема, разом із двома вищевказаними, комбінували Moderna, Novavax і Johnson&Johnson. Або ж із двома уколами раніше ніде не дозволених вакцин: мРНК-препарату від CureVac, і Valneva, який виготовлений із інактивованих коронавірусів. Деякі ж із добровольців отримали як підсилення вакцину проти менінгіту.

Через чотири тижні вчені зібрали у досліджуваних зразки крові й виміряли рівень їхніх антитіл. Також вони досліджували імунні Т-клітини, які атакують інші, що були інфіковані коронавірусом.

У підсумку виявилося, що у людей, які отримали ревакцинацію проти COVID-19 рівень антитіл і Т-клітин був вищим порівняно з тими, кому вводили вакцину від менінгіту.

Крім цього, нове дослідження показало, що вироблені антитіла можуть знищити коронавірус на початку інфікування, а Т-клітини в дихальних шляхах здатні забезпечити захист.

За даними вчених, більшість бустерних доз, використаних у дослідженні, підвищили рівень антитіл до того, який був би еквівалентний принаймні 90% захисту від коронавірусної інфекції. А мРНК-вакцини Pfizer і Moderna виробляли набагато вищі рівні антитіл, ніж інші препарати.

Дослідники наголосили, мовляв, поки зарано говорити, наскільки добре будуть діяти різні бустерні дози вакцин проти нового варіанту коронавірусу Омікрон, який має мутації, що дозволяють йому уникати антитіл, вироблених вакцинами. Проте додають, що людям, які збираються робити додаткове щеплення, найімовірніше, не варто турбуватися про те, препарат якого саме виробника обирати.