Важливі правила догляду за волоссям взимку
Прийшла зима, а це значить, вашому волоссю потрібен посилений догляд. Електризація, сухість, ламкість - знайомі проблеми, пише Марина Настевич, РБК-Україна.
Що найбільше псує волосся взимку? Звичайно ж, сухе повітря, опалення, перепади температури, холодне повітря на вулиці. Як же врятувати волосся і правильно доглядати за ним взимку, в своєму Instagram розповіла б'юті-блогер Катерина Коцемір.
Догляд за волоссям взимку:
- Підбираємо зимовий догляд (в нього входять і поживні, і зволожуючі маски, найпотужніші). ⠀ Використовуємо зволожуючі і захисні, зимові спреї в перервах між миттям (можна розпорошувати на сухе волосся перед виходом на вулицю). ⠀
- Використовуємо ампули і філери. ⠀
- Шампунь вибираємо за типом шкіри голови. Однак, дуже потужні, очищаючі шампуні можуть висушувати довжину волосся, тому використовуємо з обережністю. ⠀
При тривалому знаходженні на вулиці, волосся краще ховати під одяг. Після вулиці, навіть якщо волосся було заховане, використовуйте робочий зволожуючий спрей (щоб не було електризації та розчесати сплутаність).
- Витримуємо маски трохи довше, ніж раніше. 15-20 хвилин - мінімальний час витримки. Якщо є час, можна залишити маску на півгодини. Підсилюємо маски різними концентратами, сироватками або домашніми засобами - екстракт алое, крапля натурального масла, вітаміни А, Е (не буде зайвим).