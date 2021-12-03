Важливі правила догляду за волоссям взимку

Прийшла зима, а це значить, вашому волоссю потрібен посилений догляд. Електризація, сухість, ламкість - знайомі проблеми, пише Марина Настевич, РБК-Україна.

Що найбільше псує волосся взимку? Звичайно ж, сухе повітря, опалення, перепади температури, холодне повітря на вулиці. Як же врятувати волосся і правильно доглядати за ним взимку, в своєму Instagram розповіла б'юті-блогер Катерина Коцемір.

Догляд за волоссям взимку: