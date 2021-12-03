Українська Прем'єр-ліга: де та коли дивитися матчі 17-го туру

Українська Прем'єр-ліга: де та коли дивитися матчі 17-го туру

З третього по шосте грудня пройдуть поєдинки 17-го туру Української Прем'єр-ліги, повідомляє УНІАН.

Розклад матчів:

3 грудня

17.00. "Шахтар" - "Львів"

Трансляція - "Футбол 1"

4 грудня

14.00. "Верес" - "Динамо"

Трансляція - "Футбол 2"

17.00. "Рух" - "Ворскла"

Трансляція - "Футбол 2"

19.30. "Металіст 1925" - "Колос"

Трансляція - "Футбол 2"

5 грудня

14.00. "Зоря" - "Інгулець"

Трансляція - УНІАН ТБ

17.00. "Олександрія" - "Минай"

Трансляція - "Футбол 1"

19.30. "Десна" - "Маріуполь"

Трансляція - "Футбол 1"

6 грудня

19.30. "Дніпро-1" - "Чорноморець"

Трансляція - УНІАН ТБ

УПЛ: перед 17-м туром

  • Після 16 турів "Динамо" і "Шахтар" набрали по 41 очку. Кияни попереду за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м'ячів. Далі йдуть "Дніпро-1" (34 очки), "Зоря" (32) та "Ворскла" (31).
  • Головним аутсайдером турніру є "Маріуполь" - він йде останнім з 7 очками.
  • Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Дніпра-1" Артем Довбик, який забив 12 голів.

Новини

analytics