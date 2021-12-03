США та ЄС підтвердили готовність до співпраці з протидії Китаю

Сполучені Штати Америки і Європейський Союз заявили про готовність спільно протистояти політиці Китаю, що викликає в них занепокоєння﻿. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США за підсумками раунду діалогу США — ЄС щодо Китаю, повідомляє Ділова столиця.

Питання щодо Китаю обговорювали перший заступник держсекретаря США Венді Шерман та генеральний секретар зовнішньополітичної служби Євросоюзу Стефано Санніно.

"Вони обговорили зростання списку дій Китаю, що викликають занепокоєння, зокрема тих, які порушують міжнародне право і суперечать спільним цінностям та інтересам США та ЄС" , — мовиться у заяві.

Серед таких дій назвали політику Китаю в Південно-Китайському, Східно-Китайському морях і Тайванській протоці — як таку, що "загрожує миру і стабільності в регіоні".

Також обговорювали питання щодо необхідності тісної співпраці у різних форматах проти "тривалих порушень прав людини" в Китаї, "ерозію автономії та демократії" в Гонконгу.