У США оцінили розміщення російських ракетних комплексів у Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусі потрібні зенітні ракетні комплекси (ЗРК) С-500. У США оцінили переваги такого кроку для Росії: ЗРК в Білорусі дозволять протистояти американським ракетам у Європі, повідомляє Лента.Ру.

Лукашенко заявив, що білоруські комплекси протиповітряної оборони (ППО) забезпечують захист країни, але для ефективного захисту від ракетного нападу Білорусії потрібні комплекси С-400 "Тріумф" та С-500 "Прометей". У публікації The Military Watch наголосили, що нові ЗРК можуть стати відповіддю на розміщення американських ракет середньої дальності у Європі. Також комплекси С-500 "Прометей" дозволять Білорусії вражати цілі у глибині європейської території.

Раніше Олександр Лукашенко заявив про можливість повернення ядерної зброї до республіки. Автор The Military Watch висловив припущення, що нові системи протиповітряної оборони зможуть забезпечити захист пускових установок.

Видання зазначає, що розміщення С-500 у Білорусі може підвищити обороноздатність Росії. Перспективний комплекс дозволить на великих дистанціях вражати малопомітні літаки та гіперзвукові цілі.