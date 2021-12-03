Кулеба назвав умову оголошення загальної мобілізації в Україні

У разі повномасштабного вторгнення Росії Україна оголосить загальну мобілізацію. Громадяни країни здатні до об'єднання, коли йдеться про захист своєї свободи, тому не змусять чекати, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю порталу Sargs.lv.

Він нагадав, що аналогічна ситуація вже спостерігалася у 2014 році, коли тисячі людей вишиковувалися у черги до військкоматів, щоб подати заявку на службу. Міністр зазначив, що тоді багато добровольців пішли на фронт.

За словами Кулеби, у Кремлі розуміють, що Україна стала набагато сильнішою відтоді, тому приділяє плануванню майбутньої атаки набагато більше уваги, ніж у 2014 році. Водночас зараз країна-агресор уже не зможе сказати, що не є стороною конфлікту.

"Тепер Росії доведеться взяти на себе це вторгнення та відповідальність за нього" , – наголосив Кулеба.

На його думку, ескалацією Кремль продемонструє решті світу, що готовий заплатити найвищу ціну за свої геополітичні амбіції.

Тим часом Україна потребує підтримки Заходу, наголосив міністр.

"Наразі наші найбільші проблеми пов'язані з протиракетною та протиповітряною обороною" , – сказав Кулеба.

За його словами, аналогічна ситуація у 2014 році теж була. Тоді ми потребували дронів, але ніхто їх Україні не продав.