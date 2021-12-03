США зібрали першу атомну бомбу нового зразка

На заводі Пентекс у Техасі зібрано перший серійний зразок нової атомної бомби B61-12. Боєприпас уже не має парашута, отримавши натомість подовжену хвостову частину з кермами для коригування польоту. Про це, з посиланням на Національне управління ядерної безпеки США, повідомляє Российская газета.

Нова версія бомби замінить три з чотирьох існуючих модифікацій B61, а її служба у ВПС США триватиме щонайменше 20 років.

"Під час модернізації було замінено всі ядерні та неядерні компоненти боєприпасу. Крім керма, у його хвостовій частині знаходиться інерційна система наведення, що дозволяє застосовувати зброю з великої висоти. Бомба призначена як для існуючих, так і для перспективних засобів доставки" , - розповіла глава управління Джілл Хрубі.

Потужність заряду змінна: від 0,7 до 170 кілотонн.