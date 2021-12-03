Богдан заявив, що його акаунт у Telegram спробували зламати

Ексголова Офісу президента Андрій Богдан заявив про спробу зламати його акаунт у Telegram і звинуватив представників влади, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Богдана у Facebook.

"Вовчику, що ти хочеш почитати??? Скажи, я тобі сам покажу)))" , — написав екскерівник ОПУ.

Він додав скріншот з кількома сервісними повідомленнями у Telegram, у яких були коди підтвердження. Зазвичай вони надходять під час спроб увійти в акаунт.

Богдан також згадав "Ваню", якого "скоро звільнять", але не уточнив, про кого йдеться.