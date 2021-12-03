Маск продовжує продавати свої акції Tesla

Ілон Маск продовжує скорочувати свою частку у компанії, у четвер він продав акції ще на $1 млрд; з початку листопада він реалізував папери на загальну суму майже 11 млрд доларів, повідомляє Интерфакс.

Згідно з документами, поданими до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США, 2 грудня Маск реалізував опціони на купівлю 2,1 млн акцій за ціною $6,24 за папір і тут же продав понад 934 тис. паперів за ціною від $1058 до $1112.

З 8 листопада, коли Маск ініціював опитування в Twitter, пообіцявши продати 10% акцій Tesla, які йому належать, якщо за такий крок проголосують користувачі соцмережі, він реалізував вже близько 10,1 млн паперів на загальну суму $10,86 млрд.

До проведення опитування в Twitter Маску належало 17% акцій Tesla, і вартість його частки оцінювалася більш ніж у $200 млрд, а її 10%-ний пакет (близько 17 млн акцій) - майже $21 млрд. Таким чином, щоб 10%-ний пакет був реалізований, Маску доведеться продати ще близько 6,9 млн паперів Tesla, зазначає MarketWatch.

Акції Tesla подешевшали більш ніж на 11% із 8 листопада. У четвер їхня вартість опустилася на 1%.