Інтернет-провайдерів виключили із спрощеної системи оподаткування

Прийнятий парламентом у другому читанні ресурсний законопроект №5600 також позначиться на діяльності телекомунікаційних компаній. Такого висновку дійшла Асоціація правовласників і постачальників контенту (АППК), повідомляє UBR.

Своїм рішенням депутати виключили послуги з надання доступу до Інтернету з другої групи спрощеної системи оподаткування. Крім цього, зазначений проект закону уточнює поняття "роялті" та дозволить зараховувати на витрати плату організаціям колективного управління.

Раніше нормативна база України не дозволяла чинити так, що посилювало невиправданий податковий тиск на провайдерів, зазначили в АППК.

Нагадаємо, Верховна Рада на своєму засіданні 30 листопада ухвалила у другому читанні законопроект №5600 про зміни до Податкового кодексу, який називають ще "ресурсним" чи "антіолігархічним".

Очікується, що новації, що містяться в проекті закону, збільшать доходи державного бюджету на 0,5% ВВП.

Ухвалення цього документа також було вимогою Міжнародного валютного фонду, прописаного у укладеному з урядом України меморандумі.