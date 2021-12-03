У листопаді український ринок електромобілів зріс на 73%
В листопаді 2021 року українці придбали та зареєстрували 1581 електромобіль. Порівняно з листопадом 2020 року, загальний обсяг ринку електрокарів зріс на 73%, повідомляє ampercar.com.
Більшість із них (45%, 719 шт.) були придбані вживаними на внутрішньому ринку. Ще 44% (703 шт.) – це електрокари з пробігом, ввезені з-за кордону. Близько 10% (159 шт.) – це нові електромобілі.
Найпопулярніші вживані електромобілі, ввезені з-за кордону у листопаді 2021 року:
- Nissan Leaf — 166
- Tesla Model 3 — 62
- Chevrolet Bolt — 46
- Renault Kangoo Z.E. — 44
- Volkswagen E-Golf — 43
- Renault Zoe — 38
- Tesla Model S — 38
- Tesla Model Y — 27
- Volkswagen E-Bora — 25
- Tesla Model X — 21
Найпопулярніші нові електромобілі, зареєстровані у листопаді 2021 року:
- Audi E-Tron — 23
- Mercedes-Benz EQC — 18
- Volvo XC40 — 15
- Jaguar I-Pace — 13
- Porshe Taycan — 13
- Nissan Leaf — 12
- Hyundai Ioniq 5 — 10
- Honda M-NV — 8
- Jac IEVS4 — 5
- Volkswagen E-Bora — 5
Зазначимо, український парк електрокарів уже сьогодні суттєво більший за деякі країни Європейського Союзу — наприклад, Польщі.