У листопаді український ринок електромобілів зріс на 73%

В листопаді 2021 року українці придбали та зареєстрували 1581 електромобіль. Порівняно з листопадом 2020 року, загальний обсяг ринку електрокарів зріс на 73%, повідомляє ampercar.com.

Більшість із них (45%, 719 шт.) були придбані вживаними на внутрішньому ринку. Ще 44% (703 шт.) – це електрокари з пробігом, ввезені з-за кордону. Близько 10% (159 шт.) – це нові електромобілі.

Найпопулярніші вживані електромобілі, ввезені з-за кордону у листопаді 2021 року:

Nissan Leaf — 166

Tesla Model 3 — 62

Chevrolet Bolt — 46

Renault Kangoo Z.E. — 44

Volkswagen E-Golf — 43

Renault Zoe — 38

Tesla Model S — 38

Tesla Model Y — 27

Volkswagen E-Bora — 25

Tesla Model X — 21

Найпопулярніші нові електромобілі, зареєстровані у листопаді 2021 року:

Audi E-Tron — 23

Mercedes-Benz EQC — 18

Volvo XC40 — 15

Jaguar I-Pace — 13

Porshe Taycan — 13

Nissan Leaf — 12

Hyundai Ioniq 5 — 10

Honda M-NV — 8

Jac IEVS4 — 5

Volkswagen E-Bora — 5

Зазначимо, український парк електрокарів уже сьогодні суттєво більший за деякі країни Європейського Союзу — наприклад, Польщі.