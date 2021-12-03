У листопаді український ринок електромобілів зріс на 73%

У листопаді український ринок електромобілів зріс на 73%

В листопаді 2021 року українці придбали та зареєстрували 1581 електромобіль. Порівняно з листопадом 2020 року, загальний обсяг ринку електрокарів зріс на 73%, повідомляє ampercar.com.

Більшість із них (45%, 719 шт.) були придбані вживаними на внутрішньому ринку. Ще 44% (703 шт.) – це електрокари з пробігом, ввезені з-за кордону. Близько 10% (159 шт.) – це нові електромобілі.

Найпопулярніші вживані електромобілі, ввезені з-за кордону у листопаді 2021 року:

  • Nissan Leaf — 166
  • Tesla Model 3 — 62
  • Chevrolet Bolt — 46
  • Renault Kangoo Z.E. — 44
  • Volkswagen E-Golf — 43
  • Renault Zoe — 38
  • Tesla Model S — 38
  • Tesla Model Y — 27
  • Volkswagen E-Bora — 25
  • Tesla Model X — 21

Найпопулярніші нові електромобілі, зареєстровані у листопаді 2021 року:

  • Audi E-Tron — 23
  • Mercedes-Benz EQC — 18
  • Volvo XC40 — 15
  • Jaguar I-Pace — 13
  • Porshe Taycan — 13
  • Nissan Leaf — 12
  • Hyundai Ioniq 5 — 10
  • Honda M-NV — 8
  • Jac IEVS4 — 5
  • Volkswagen E-Bora — 5

Зазначимо, український парк електрокарів уже сьогодні суттєво більший за деякі країни Європейського Союзу — наприклад, Польщі.

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